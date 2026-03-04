"سرايا أولياء الدم" تتبنى استهداف مطار أربيل الدولي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جماعة "سرايا أولياء الدم" المسلحة، المنضوية تحت لواء "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن هجوم نفذته اليوم الأربعاء، 4 آذار 2026، استهدف قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي.

وأوضحت الجماعة في بيان رسمي أن الهجوم نُفذ بواسطة سرب من الطائرات المسيرة (درون).

وحول دوافع العملية، أشارت الجماعة إلى أن الاستهداف جاء كـ "تكليف شرعي" وردعاً لما وصفته بالاعتداءات المستمرة، وقصاصاً لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورداً على الهجمات التي أدت مؤخراً إلى مقتل عدد من عناصر الفصائل المسلحة العراقية.

وأفادت التقارير الواردة من أربيل بأن الوضع الأمني في المدينة لا يزال مستقراً وطبيعياً، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وفي السابق، جرت محاولة زعزعة استقرار أربيل واستهداف القواعد العسكرية للتحالف والقنصليات عدة مرات عبر طائرات مسيرة مفخخة من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، إلا أن معظم تلك الهجمات باءت بالفشل ولم تصب أهدافها بفضل وجود أنظمة دفاعية متطورة.