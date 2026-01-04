ترامب يحذّر رئيسة فنزويلا بالوكالة من دفع ثمن باهظ ما لم تقم "بالأمر الصائب"

منذ 3 ساعات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز من دفع ثمن باهظ ما لم تتعاون مع واشنطن عقب اعتقالها الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية "ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو" الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أميركية في عملية مباغته السبت.

وألمح مسؤولون أميركيون منهم ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الى امكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من إدارة مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا الخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأميركية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة للبلاد.

وأكد ترامب السبت أن بلاده ستتولى "إدارة" فنزويلا في مرحلة انتقالية، على رغم أنه سبق وانتقد السياسة الخارجية الأميركية التي لجأت الى الإطاحة بأنظمة وإعادة بناء الدول.

وفي حديثه الى "ذا أتلانتيك"، قال ترامب "إعادة البناء هناك وتغيير النظام، سمّوه ما شئتم، هو أفضل من القائم حاليا".

أضاف "إعادة البناء ليست أمرا سيئا في حالة فنزويلا... البلاد بلغت الجحيم. هي بلاد فاشلة... هي بلاد في وضع كارثي من كل النواحي".

وكرر ترامب مطلبه بأن يصبح إقليم غرينلاند التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي، جزءا من الولايات المتحدة.

وقال "نحتاج الى غرينلاند بالتأكيد. نحتاج إليه من أجل الأمن".

وردا على سؤال عما اذا كانت العملية العسكرية في فنزويلا مؤشرا على ما قد تقوم به الولايات المتحدة في غرينلاند، قال ترامب "عليهم أن يروا ذلك بأنفسهم. لا أعرف فعلا".