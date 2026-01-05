الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في صادرات الغاز الطبيعي المسال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصبحت الولايات المتحدة في 2025 أول دولة تصدر أكثر من مئة مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام واحد، مدعومة ببدء الإنتاج من محطات جديدة، بحسب بيانات أولية صادرة من مجموعة بورصات لندن.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، باعت 111 مليون طن من الوقود، أي أكثر بحوالي 20 مليون طن من قطر، أقرب منافسيها ، وبزيادة 23 مليون طن تقريبا عن العام الماضي.

ومثلت الشحنات الأميركية ما يقرب من ربع صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الماضي.

من جانبه، قال أليكس مونتون مدير إدارة الغاز والغاز الطبيعي المسال في العالم لدى رابيدان إنرجي جروب البحثية إن سبب تحقيق نمو بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي هو ارتفاع معدل استغلال طاقة المحطات الإنتاجية وسرعة المنشآت الجديدة في زيادة الإنتاج.

ووفقا للبيانات، تحقق الرقم القياسي السنوي بدعم من إنجاز شهري في ديسمبر عندما صدرت الولايات المتحدة 11.5 مليون طن، وهو رقم قياسي لشهر واحد.

وسجلت الولايات المتحدة خمسة أرقام قياسية شهرية بالنسبة للإنتاج في عام 2025.

وقال جيسون فير رئيس قسم معلومات الأعمال في شركة بوتن وشركاه للشحن، الجمعة "من اللافت للنظر أن الولايات المتحدة انتقلت إلى تصدير أكثر من 100 مليون طن من لا شيء في غضون تسع سنوات".

وذكرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن أوروبا ظلت الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي بشرائها تسعة ملايين طن منه الشهر الماضي.

وزادت تركيا، التي تزود أوروبا ببعض الغاز الروسي، من مشترياتها من ذلك الغاز في ديسمبر واشترت 1.45 مليون طن.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة باعت 1.23 مليون طن من الغاز فائق التبريد إلى آسيا في ديسمبر بانخفاض عن 1.75 مليون طن في نوفمبر.

وواصلت مصر شراء كميات كبيرة من الشحنات الأميركية في ظل نقص الغاز الطبيعي لديها، واشترت 0.78 مليون طن في ديسمبر.

واشترت منطقة الأميركيتين 0.42 مليون طن.