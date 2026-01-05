فنزويلا تأمر باعتقال أي شخص يدعم هجومنا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ‏أصدرت فنزويلا أوامرها للشرطة بتعقب واعتقال أي شخص متورط في الترويج أو دعم الهجوم العسكري الأمريكي الذي أدى إلى الإطاحة بمادورو.

‏صدر المرسوم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد بعد الضربات الأمريكية.

‏وتقول السلطات إن الأمر يسري على مستوى البلاد وهو ساري المفعول منذ يوم السبت.

‏مرسوم الطوارئ الفنزويلي:

‏"أُمرت الشرطة بالبدء فوراً في البحث الوطني والقبض على كل من شارك في الترويج أو دعم الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة."

‏المصدر: رويترز