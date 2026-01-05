فنزويلا تأمر باعتقال أي شخص يدعم هجومنا
أربيل (كوردستان 24)- أصدرت فنزويلا أوامرها للشرطة بتعقب واعتقال أي شخص متورط في الترويج أو دعم الهجوم العسكري الأمريكي الذي أدى إلى الإطاحة بمادورو.
صدر المرسوم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد بعد الضربات الأمريكية.
وتقول السلطات إن الأمر يسري على مستوى البلاد وهو ساري المفعول منذ يوم السبت.
مرسوم الطوارئ الفنزويلي:
"أُمرت الشرطة بالبدء فوراً في البحث الوطني والقبض على كل من شارك في الترويج أو دعم الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة."
المصدر: رويترز