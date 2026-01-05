مادورو بزيّ السجن البرتقالي يتوجّه إلى محكمة نيويورك للمثول أمام المحكمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شوهد نيكولاس مادورو هذا الصباح وهو يرتدي زي السجن البرتقالي بالكامل بينما كان يتجه إلى سيارة شرطة رباعية الدفع تحت حراسة مشددة، حيث تم نقله من مركز احتجاز في نيويورك إلى محكمة اتحادية في مانهاتن.

‏يواجه اتهامات خطيرة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وجرائم الأسلحة النارية، في ما يبدو أنه سيكون أحد أكثر المحاكمات غرابة وأهمية في هذا القرن.

‏أفادت قناة فوكس نيوز أن الرئيس الفنزويلي السابق كان محاطاً بعناصر من قوات الأمن الأمريكية المسلحة، وبدا وجهه متجهماً بينما التقطت الحشود والكاميرات لمحات من تلك اللحظة.

‏العالم يترقب ما ستفعله العدالة الأمريكية لاحقاً.

‏المصادر: صحيفة ديلي ميل، فوكس نيوز