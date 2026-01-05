أسعار اللحوم في أسواق كوردستان ثابتة رغم ارتفاعها عالمياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- مع ارتفاع أسعار اللحوم في 77 دولة حول العالم، بات الوضع في إقليم كوردستان استثناءً من بين أغلب بلدان العالم المتأثرة بسعر اللحوم وحركة تجارة اللحوم الحمراء دولياً.

فبالرغم من الطلب الكبير على اللحوم الحمراء في إقليم كوردستان، لكن وبحسب أقوال باعة اللحوم، فإن سعر اللحوم المحلية ظل ثابتاً لأكثر من عام، فيما المشترون والبائعون يقولون إن هناك رقابة وهي تقف حائلا دون أن ترتفع الأسعار.

ففي موسم الشتاء والسوق المحلية (سوق الباجة) في أربيل مازال نشطا وحيويا، فيما طلب الناس حرّك السوق، لكن سعر (الباجة) لم يتغير وبقي كما هو ثابتاً في السنوات السابقة، بعد أن تدخلت التشكيلة التاسعة في حكومة كوردستان بفرض رقابة مع دعم المشترين لغرض حمايتهم بكل الطرق القانونية من إرتفاع أسعار اللحوم.

يقول زياد طلعت، وهو بائع لحوم في أربيل، لكوردستان24: "في موسم الصيف يصل سعر الباجة إلى 25 ألف، لكن الآن نبيعها بـ 20 ألف دينار، وفي السنة الفائتة كان ذات السعر ولم يكن أرخص، ومع موسم سقوط الثلج و موسم الأمطار و بسبب إغلاق الطرق الحدودية يرتفع سعر اللحوم."

سامان محمد، وهو بائع لحوم آخر ينشط في سوق اللحوم في أربيل، قال: "سعر اللحوم مرتبط بمستوى الطلب والعرض، إذا كان هناك الكثير من المواشي فذلك يعني المزيد من العرض ومعه ينخفض السعر، وإذا كان المعروض قليلا فذلك يتبعه ارتفاع السعر."

أما في سوق المواد الغذائية المستوردة في أربيل، حيث يتم استيراد جميع السلع من خارج كوردستان ومن دول أخرى، لم تشهد الأسعار تقلبات كبيرة وملحوظة بصورة ملفتة.

ووفقاً لآخر بيانات عام 2025، في 77 دولة حول العالم، أظهرت الإحصاءات أن أسعار اللحوم وبيض المائدة والعديد من المواد الغذائية الأخرى ارتفعت بشكل كبير في العالم، لرفع أجور التوصيل وسلسلة الإمدادات وفي بعض الدول تم تسجيل أرقام قياسية.