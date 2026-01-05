استئناف حركة المسافرين والتجارة في معبر كيلي الحدودي بين إقليم كوردستان وإيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تُستأنف، يوم غدٍ الثلاثاء، الحركة التجارية والمسافرين في معبر كيلي الحدودي بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد توقفٍ مؤقّت دام 11 يوماً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المشرف على إدارة رابرين المستقلة، هيوا قرني، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "إن العوائق التي سببتها الثلوج على جانبي الحدود كانت كثيرة، لذا غداً ستُستأنف الحركة السياحية الاعتيادية".

وأضاف: بذلنا جهوداً ليُعاد فتح المعبر أمام الحركة التجارية بشكل طبيعي يوم الأربعاء، 7 كانون الثاني 2026.

وشهدت مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة ثلوج وأمطار تسببت بتوقّف حركة المرور بين المدن.

وبفضل كمية الأمطار التي هطلت حتى الآن، تعادل تقريباً ضعف المعدل السنوي، امتلأت معظم السدود، ما يؤثر إيجابياً على مستقبل المياه الجوفية في كوردستان.

كما ساهمت الأمطار في انتعاش الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة، حيث يُتوقع أن تستمر تأثيرات موجات أخرى من الأمطار والثلوج على إقليم كوردستان، يجدد بذلك آمال الفلاحين والرعاة وجميع سكان كوردستان، بعد أن عانى الإقليم العام الماضي من انحسار الأمطار متسببة بقلة المياه الجوفية.