السليمانية.. مقتل متّهم جراء اشتباك مع القوات الأمنية بعد ضلوعه في جريمة قتل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في القوات الأمنية في السليمانية لـ كوردستان24، بأن متهماً اشتبك مع القوات الأمنية خلال محاولة اعتقاله، وأصيب بجروح بليغة، وفارق الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى فجر اليوم الاثنين، 5 كانون الثاني 2026، حيث تعرض مواطن لإطلاق نار كثيف داخل سيارته في حي "كولبي" بمدينة السليمانية، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى مستشفى "شورش"، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف المصدر: أن القتيل يبلغ من العمر 55 عاماً، ولا تزال أسباب قتله مجهولة، إلا أن الشرطة باشرت بالتحقيق في الحادثة.

وعقب وقوع الجريمة، شرعت القوات الأمنية بملاحقة المتهم وتحديد مكانه. وأثناء محاولة القبض عليه، أبدى مقاومة مسلحة واشتبك مع القوة المداهمة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقاً، وتعرض أحد المنتسبين للإصابة أثناء تبادل إطلاق النار.