شرطة البيئة في سوران توقِف 5 أشخاص بتهمة اصطياد الطيور البرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة الغابات والبيئة في إدارة سوران المستقلة عن اعتقال خمسة صيادين، خلال حملة تفتيش نُفذت لحماية الطيور والحياة البرية، عقب موجة الثلوج والأمطار التي شهدتها مناطق إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الشرطة أن تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الجبلية دفع الطيور البرية إلى الاقتراب من المناطق السكنية بحثًا عن الغذاء، الأمر الذي استغله بعض الصيادين لممارسة الصيد الجائر، ما استدعى تدخل مفارز شرطة الغابات والبيئة وتنفيذ جولات ميدانية مكثفة.

وفي هذا السياق، قال العقيد أمير خوشوي، المتحدث باسم شرطة غابات وبيئة سوران، في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لشرطة الغابات والبيئة في الإقليم، إن الفرق الأمنية تواصل حملاتها لحماية الطيور والحيوانات البرية من المخاطر، داعيًا المواطنين إلى الامتناع عن الصيد، محذرًا من العقوبات القانونية الصارمة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.

كما أعرب خوشوي عن شكره للمواطنين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية، مثمنًا دورهم في الحفاظ على الطبيعة والحياة البرية في المنطقة.