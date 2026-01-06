نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير إلى المستشفى بعد سقوطه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نُقل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد البالغ 100 عام، إلى المستشفى الثلاثاء بعد سقوطه في مقر إقامته، وفق ما أفاد مساعده وكالة فرانس برس.

ويعاني مهاتير محمد مشكلات صحية منذ سنوات، وسبق أن أُدخل المستشفى بسبب الإرهاق بعد احتفال في الهواء الطلق لمناسبة عيد ميلاده المئة في تموز/يوليو.

وقال مساعده الثلاثاء إن مهاتير نُقل إلى المعهد الوطني لأمراض القلب "للخضوع للمراقبة" بعد سقوطه في المنزل.

وأضاف سوفي يوسف لوكالة فرانس برس "إنه واع" موضحا أنه "سقط أثناء انتقاله من الشرفة إلى غرفة المعيشة"، رافضا الخوض في تفاصيل حالة رئيس الوزراء الماليزي السابق.

وخضع مهاتير محمد الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامَي 1981 و2003، ومرة أخرى بين 2018 و2020، لعمليات جراحية لمعالجة مشكلات في القلب.

وبلغ 94 عاما خلال ولايته الثانية، وأصبح أكبر زعيم منتخب في العالم في ذلك الوقت.