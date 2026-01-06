طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة بدءاً من يوم الجمعة

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متوسطة الشدة بدءاً من يوم الجمعة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى لتكون مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 14، دهوك ونينوى وأربيل 15، الأنبار وكركوك 16، ديالى وصلاح الدين 17، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 18، بابل والنجف الأشرف والمثنى 19، ميسان والديوانية وذي قار 20، والبصرة 21".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية بعد الظهر وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية: (8-10) كم وفي المطر والثلوج (5-7) كم".

وبين، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً ممطراً على العموم وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية تنشط في المنطقة الجنوبية الى (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والثلوج (3-5) كم".