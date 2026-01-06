بعد توقف بسبب الثلوج.. استئناف الحركة السياحية في منفذ كێلێ الحدودي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائممقام قضاء "پشدەر"، أبوبكر بايز، اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، عن استئناف الحركة السياحية في منفذ "كێلێ" الحدودي الرابط بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد توقف استمر لـ 11 يوماً بسبب الظروف الجوية القاسية.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24"، أوضح بايز أن قرار الإغلاق خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة التي أعاقت حركة السير، فضلاً عن حدوث خلل فني في أحد أبراج الإنترنت بالمنفذ، مما أدى إلى توقف نظام إنجاز معاملات جوازات السفر الخاصة بالسياح.

وأكد قائممقام "پشدەر" أن الفرق المختصة تمكنت من إعادة فتح الطريق وتأمين الخدمات التقنية، مشيراً إلى أن حركة التنقل للسياح عادت إلى طبيعتها الآن، ومن المقرر أن تُستأنف الحركة التجارية عبر المنفذ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.