موجة أمطار وثلوج تجتاح إقليم كوردستان نهاية الأسبوع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، عبر مديريتها العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عن تأثر المنطقة بموجة من الأمطار والثلوج المصحوبة بكتلة هوائية باردة، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 9 كانون الثاني 2026.

وفقاً للتقرير الفني، ستبدأ التغيرات الجوية مساء الجمعة من المناطق الجبلية في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، لتمتد لاحقاً نحو أربيل وإدارة سوران. ومع تعمق الموجة في وقت متأخر من ليل الجمعة، من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر هطولاً كثيفاً للثلوج.

ومع حلول ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، ستمتد التأثيرات لتشمل السليمانية، حلبجة، وإدارة رابارين، بينما يتوقع أن تصل الموجة بحدّة أقل إلى مناطق كرميان ومحافظة كركوك.

أشارت خرائط الطقس إلى أن محافظة دهوك ستكون الأعلى نصيباً من الهطول المطري، تليها أربيل، وجاءت التقديرات لمراكز المحافظات كالتالي:

دهوك: 15 ملم فما فوق.

أربيل: 10 ملم فما فوق.

السليمانية: 8 ملم.

حلبجة: 7 ملم.

كركوك: 5 ملم.

توقعات هطول الثلوج في المرتفعات (بالسنتيمتر)

من المتوقع أن تكتسي المدن الجبلية باللون الأبيض، حيث جاءت تقديرات سماكة الثلوج كالتالي:

كاني ماسي: 30 - 40 سم.

آميدي (العمادية): 20 - 35 سم.

حاج عمران: 15 - 25 سم.

بينجوين: 15 - 20 سم.

جبل كۆرك: 10 - 20 سم.

قلعة دزة: 5 - 10 سم.

إدارة سوران (المركز): 10 - 15 سم.

أكدت مديرية الأنواء الجوية أن الحالة الجوية تتسم بعدم الاستقرار، مع احتمال تغير حدة الهطول زيادةً أو نقصاناً. كما أشارت إلى زيادة في سرعة الرياح لتصل إلى أكثر من 30 كم/ساعة في محافظتي السليمانية وحلبجة، مما قد يؤدي إلى تذبذب في غزارة الأمطار وتأثير الموجة في تلك المناطق.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقع التقرير ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى صباحاً، مقابل انخفاض في درجات الحرارة العظمى خلال النهار، على أن تنحسر الموجة تدريجياً ليل السبت.



المصدر: مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي - إقليم كوردستان