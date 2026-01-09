ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن دونالد ترامب الخميس أن زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025 ماريا كورينا ماتشادو يفترض أن تأتي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وقال إنه "يتطلع" إلى لقائها.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة فوكس نيوز "فهمت أنها ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل. أتطلع إلى لقائها".

وكان الرئيس الأميركي الذي اعتبر الخميس أن إجراء الانتخابات في فنزويلا ليس مطروحا في الوقت الحالي، صرّح بعد القبض على نيكولاس مادورو بأن ماتشادو غير مؤهلة لقيادة البلاد مشيرا إلى أنها "لا تحظى بالدعم أو الاحترام الكافيين داخل بلادها".

وقد يكون دونالد ترامب غير قادر على تقبل اختيارها بدلا منه لجائزة نوبل للسلام التي طالما رغب في الحصول عليها.

فقد أعرب الرئيس الأميركي مجددا عن استيائه من ذلك الخميس على قناة فوكس نيوز، موجها انتقادات إلى النروج.

وقال "ذلك كان قرار اللجنة (المسؤولة عن منح جائزة نوبل للسلام) ... إنه أمر محرج جدا بالنسبة إلى النروج، سواء كانت لديها يد في الأمر أم لا. أعتقد أن لديها يدا فيه. هم يقولون لا. لكن عندما تُنهي ثماني حروب، يجب أن تحصل على جائزة عن كل حرب"، مكررا هذا العدد الذي يعتبره الخبراء في العلاقات الدولية رقما خياليا.