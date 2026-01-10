طقس العراق.. أجواء متباينة واستقرار في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء متباينة واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد مع تشكل ضباب خفيف في الصباح الباكر في أجزاء متعددة من المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية: (8-10) كم وفي الضباب (4-6) كم".

وذكر، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 10، أربيل 12، نينوى 13، كركوك 14، صلاح الدين والأنبار 15، ديالى 16، بغداد والنجف الأشرف والمثنى 17، واسط وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان 18، ذي قار 19، البصرة 20".

وأضاف، أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية وغائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط خلال النهار إلى (50) كم/س ابتداءً من المنطقة الغربية مسببة حدوث عواصف غبارية تشمل معظم مناطق البلاد عدا الأجزاء الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم وفي العواصف الغبارية أقل من 1000 متر".

وذكر، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً ممطراً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر والثلوج (5-7) كم".