من بين آلاف المشاركات العالمية.. فيلم "بحر الأمل" يُمثل كوردستان في مسابقة "أنيماتكس" بمصر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مهرجان "أنيماتكس" (Animatex) الدولي للرسوم المتحركة في مصر، عن القائمة النهائية للأفلام المختارة للمنافسة في "المسابقة العربية" لعام 2026.

وبرز من بين الاختيارات فيلم الأنيمشن القصير "بحر الأمل" (Sea of Hope) للمخرج الكوردي جبرائيل أبو بكر، ليكون ضمن المنافسة الرسمية في واحد من أبرز المحافل السينمائية المتخصصة في المنطقة.

أكدت إدارة المهرجان أن اختيار الأفلام المشاركة جاء بعد عملية تقييم ومراجعة دقيقة شملت 2267 فيلماً تقدمت للمشاركة من 111 دولة حول العالم.

واستغرقت لجنة المشاهدة أكثر من 235 ساعة من العرض والمفاضلة بين إنتاجات متنوعة لمخرجين محترفين وطلاب، مما يعكس حدة المنافسة والمكانة المرموقة التي وصل إليها فيلم "بحر الأمل" بحجزه مقعداً في المسابقة الرسمية.

يتناول فيلم "بحر الأمل" الدمار الذي تخلفه الحروب في النفس البشرية، مسلطاً الضوء على معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم عالقين في رماد النزاعات حتى بعد توقف المدافع.

ويركز المخرج جبرائيل أبوبكر في عمله على الآثار النفسية والجسدية العميقة للنزوح القسري، متتبعاً رحلة شاقة لأفراد أجبروا على الفرار من ديارهم بحثاً عن لحظة أمان وحياة كريمة، في سرد بصري يتأمل مأساة فقدان الوطن.

يصل "بحر الأمل" إلى القاهرة محملاً بسجل حافل من الإنجازات، حيث شارك المخرج بالفيلم في 20 مهرجاناً دولياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من انطلاقه، محققاً 3 جوائز عالمية.

وقد طاف الفيلم عواصم ومهرجانات في إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، البرازيل، إندونيسيا، والصين، بالإضافة إلى عدة دول أفريقية.

وعلق المخرج جبرائيل أبوبكر على هذا الاختيار قائلاً: "إن قبول الفيلم في المسابقة الرسمية وسط هذا الكم الهائل من المشاركات العالمية يمثل شرفاً كبيراً لسينما كوردستان والعراق، وهو تأكيد على قدرة المبدع العراقي على محاكاة القضايا الإنسانية الكبرى وإيصالها إلى المنصات الدولية".

يُعد مهرجان "أنيماتكس" الذي يقام في مصر أحد أكبر التجمعات المتخصصة في فنون الرسوم المتحركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يهدف المهرجان إلى خلق جسر تواصل بين فناني الأنيمشن العرب والعالميين، وتوفير منصة للمحترفين والهواة لعرض إبداعاتهم، مع التركيز على التقنيات الحديثة في السرد البصري.

يأتي فيلم "بحر الأمل" كجزء من موجة سينمائية كوردية حديثة بدأت تركز على "أدب وفن الملاجيء والنزوح".

ونظراً للتاريخ الطويل من الصراعات في المنطقة، نجح المخرجون الكورد في تحويل تجربة اللجوء الشخصية والجمعية إلى لغة سينمائية عالمية، وهو ما يفسر الإقبال الدولي الكبير على عرض هذه الأفلام في مهرجانات أوروبية وآسيوية.

يمثل اختيار فيلم كوردي عراقي في المسابقة العربية بمصر تعزيزاً للحضور العراقي في المحافل السينمائية، حيث تشهد السينما المستقلة والقصيرة في العراق طفرة نوعية من حيث جودة الإنتاج وعمق القضايا المطروحة، متجاوزةً عوائق التمويل وضعف البنية التحتية السينمائية المحلية.