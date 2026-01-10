المالكي مرشح الإطار الوحيد لرئاسة الوزراء

منذ 25 دقيقة

أربيل( كوردستان24)- أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، إتفاق الإطار التنسيقي على تسمية مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء, رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه المعلومات مخالفة لما أعلن عنه، أمس، القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، عن انسحاب رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، وأن الأمر شبه محسوم، والخيارات اصبحت محصورة بين رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، والقيادي في دولة القانون باسم البدري، إلا أن ما أوردته المصادر اليوم، عن ترشيح المالكي، مخالفاً لتوقعات حتى يوم أمس.

ويذكر أن جميع القوى المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي أبدت موافقتها على هذا الترشيح، باستثناء رئيس القوى الوطنية (تيارالحكمة الوطني) عمار الحكيم، الذي اقترح عرض الموضوع على المرجعية.