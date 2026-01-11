أسايش حلب يعلن تفاصيل هجوم الجيش العربي السوري على الشيخ مقصود

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في حي الشيخ مقصود، أن الحي تعرّض منذ السادس من يناير/كانون الثاني 2026 لهجوم واسع، نفذته "مجموعات مسلّحة تابعة للحكومة الانتقالية في دمشق، مدعومة بطائرات استطلاع تركية ودبابات ومدفعية ومركبات مدرعة، إضافة إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة".

وأوضح البيان أن الهدف من هذه الهجمات هو "إبادة شعبنا، وتغيير التركيبة السكانية للحي، وانتهاك كرامته".

مشيرًا إلى أن قوات الأمن الداخلي قررت، بناءً على قرار صادر عن مجلس أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الدفاع عن الحي ومقاومة الهجوم.

وأشار المركز الإعلامي إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، مؤكدًا أن قواته رفضت الاستسلام، وأنها ستعلن لاحقًا أسماء الشهداء للرأي العام.

ولفت البيان إلى أن الجرحى نُقلوا إلى مشفى الشهيد خالد فجر، وهو المشفى الوحيد في الحي، قبل أن يتعرض لاستهداف متكرر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة التركية، في محاولة لارتكاب مجازر داخله، بحسب البيان.

وأضاف أن وقفًا جزئيًا لإطلاق النار أُعلن لاحقًا، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا، وتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من المشفى إلى مناطق آمنة.

مؤكدًا أن قوات الأمن الداخلي تعاملت مع وقف إطلاق النار بحساسية عالية، وتم إخلاء المشفى بشكل كامل.

وختم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن قواته ستواصل القتال والدفاع عن ما وصفه بإرادة الشعب الحرة وكرامته، والاستمرار في المقاومة بجميع الوسائل المتاحة.