فرق الإطفاء تخمد حريقاً بسوق القيصري في أربيل وتمنع وقوع كارثة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد، أن فرق الدفاع تمكنت وبسرعة كبيرة من السيطرة على تماس كهربائي في سوق القيصري ومنع حدوث حريق، دون أن يتسبب ذلك بأي خسائر مادية أو بشرية.

وقال سعيد في تصريح خاص لكوردستان 24: في تمام الساعة 8:50 دقيقة، من مساء اليوم الاثنين، وعلى إثر تماس كهربائي احترق صندوق كهرباء بأحد المحلات في سوق القيصري بمدينة أربيل، ولحسن الحظ، وصلت فوراً فرق الدفاع المدني المتمركزة داخل السوق إلى مكان الحادث ولم تسمح للتماس بأن يتحول إلى حريق، وبذلك تم السيطرة على الحادث ولم تحدث أي خسائر.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن الوضع الآن مستتب وطبيعي ولم يتم تسجيل أي حادث حريق داخل سوق مدينة أربيل.

يذكر أن سوق القيصري في أربيل، من أحد أهم المراكز التجارية والتاريخية في عاصمة الإقليم، ونظراً لاكتظاظه وقدم طراز بنائه، يكون عرضة لخطر اندلاع الحرائق، لذا قامت مديرية الدفاع المدني في أربيل بنشر فريق مرابطٍ، على مدار الساعة وبشكل دائم داخل السوق ليكون جاهزاً في حال وقوع أي طارئ، لتسهيل الوصول إلى موقع الحادث قبل اندلاع الحرائق، وبفضل وصول فرق الإخماد السريع اليوم لموقع الحرق في السوق نجا المكان من كارثة كبيرة.