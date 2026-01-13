أرصاد إقليم كوردستان تتوقع تساقط الثلوج في مراكز المدن

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن توقعات حالة الطقس للـ 48 ساعة القادمة، مؤكدة وصول موجة برد تؤدي إلى تساقط الثلوج في مراكز عدة مدن رئيسية.

توقعات طقس الثلاثاء (13 كانون الثاني 2026):

بحسب بيان المديرية، فإن طقس اليوم سيكون غائماً وماطراً بشكل عام، مع زيادة ملحوظة في سرعة الرياح وحدوث عواصف رعدية. كما توقعت الأرصاد تساقط الثلوج في المناطق الجبلية العالية.

وأشار البيان إلى أن غزارة الأمطار ستزداد في محافظات السليمانية ودهوك وحلبجة، حيث من المتوقع أن تتحول إلى أمطار متوسطة وغزيرة في بعض الأوقات، على أن تشمل الموجة كافة مناطق الإقليم بعد ظهر اليوم. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار (1-2) درجة مئوية مقارنة بيوم أمس.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم الثلاثاء:

أربيل: 13

بيرمام (صلاح الدين): 10

سولمانية: 10

دهوك: 12

حلبجة: 12

زاخو: 13

سوران: 8

حاج عمران: 5

جمجمال: 12

آكري: 12

توقعات طقس الأربعاء (14 كانون الثاني 2026):

أما بشأن طقس يوم غدٍ الأربعاء، فأكدت المديرية استمرار تأثير موجة الأمطار في عموم الإقليم وبكميات متفاوتة، بالتزامن مع تدفق كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن مراكز مدن (السليمانية، دهوك) وإدارات (زاخو، سوران، ورابرين) بالإضافة إلى معظم المناطق الجبلية، ستشهد تساقطاً للثلوج. ومن المتوقع أن تنحسر تأثيرات هذه الموجة تدريجياً ابتداءً من مساء يوم الأربعاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأربعاء:

أربيل: 8

بيرمام: 4

السليمانية: 4

دهوك: 4

زاخو: 5

حلبجة: 7

جمجمال: 8

آكري: 8

حاج عمران: 2- (تحت الصفر)