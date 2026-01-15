الخارجية الأمريكية: نراقب تطورات الأوضاع في سوريا عن كثب وندعو كافة الأطراف إلى التهدئة

منذ ساعتين

أربيل (كودستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا، داعيةً جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، توم بيغوت، في بيان له، إلى أنه يتعين على الأطراف المعنية، بدلاً من إقحام البلاد في دوامة جديدة من العنف، تكريس كافة جهودهم وتركيزهم لبناء سوريا آمنة ومستقرة، بما يحمي مصالح الشعب السوري ويخدم تطلعاته.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، صرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية فجر اليوم الخميس، 15 كانون الثاني 2026، لمراسل "كوردستان 24" رحيم رشيدي؛ بأن السفير توم باراك في تركيا، والممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، يواصل جهوده لدعم وتسهيل عملية الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

يأتي هذا الموقف من واشنطن في وقت تمر فيه المنطقة بظروف حساسة للغاية، حيث تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة إيجاد حل سياسي والابتعاد عن المواجهات العسكرية.