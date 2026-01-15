الفنانة نادية ياسين تطرح "موطني.. إنك في بالي" بحلة جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- طرحت الفنانة الكوردية نادية ياسين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "نیشتیمان تۆم لەبیرە" (موطني.. إنك في بالي)، بتوزيع جديد واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، تحدثت نادية ياسين عن عملها الجديد قائلة: "الأغنية من كلمات الشاعر الراحل (هێمن)، وتم إنتاجها موسيقياً في استوديو (نادية برودكشن)، بينما تولى أحمد برونيزم إخراج الفيديو كليب. سبق وأن أصدرت هذه الأغنية عام 2016، لكنني أعدت تقديمها الآن بتوزيع فني جديد وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وآمل أن تنال إعجاب الجمهور".

وحول مشاعر الغربة والوطن، أضافت نادية: "لقد غادرت كوردستان منذ طفولتي متوجهة إلى كندا، ولم تسنح لي الفرصة حينها للتعرف بعمق على أرضي ووطني. إنني أشعر بحنين صادق للوطن؛ فجسدي في كندا وقلبي في كوردستان. ورغم امتناني لكندا التي استقبلتنا ونعيش فيها منذ سنوات، إلا أن حبي لوطني الأم لا يعوض، ولا أستطيع العودة نهائياً في الوقت الحالي لارتباطي بمسؤولية تربية طفليّ".

وعن سبب غيابها الفني خلال الفترة الماضية، أوضحت ياسين: "لدي طفلان، وعندما كانا صغيرين اضطررت للتوقف عن النشاط الفني لتكريس وقتي لهما. لقد رفضت العديد من العروض لإقامة حفلات والمشاركة في برامج مهمة، ولكن الآن بعد أن كبر طفلاي، أصبح بإمكاني العودة بقوة وتقديم أعمال فنية متميزة".

وبشأن الرسالة التي تحملها الأغنية، قالت الفنانة: "رسالتي هي الوحدة؛ لنتكاتف جميعاً في حب بلدنا ونناضل من أجل هذه الأرض الجميلة التي تحمل اسم كوردستان. أنا أحارب من خلال فني كل من يحاول النيل من أرضنا، وسأبقى مستمرة في هذا النضال الفني دائماً".

يُذكر أن الفنانة نادية ياسين تنحدر من مدينة أربيل، وغادرت كوردستان وهي في سن الرابعة وتستقر حالياً في كندا. تمتلك في رصيدها الفني عدة أغانٍ معروفة، من أبرزها "شادم شادم" و"نیشتیمان تۆم لەبیرە".