"قسد" تنفي منع النزوح من دير حافر وتؤكد: "القصف والتحشيد هما العائق"

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في بيان رسمي اليوم، الادعاءات الصادرة عن وزارة الدفاع في دمشق حول منع المدنيين من مغادرة مدينة "دير حافر". وفنّدت القوات هذه المزاعم، مؤكدة أن ما يعيق حركة المدنيين هو التصعيد العسكري المستمر وعمليات القصف والتحشيد التي تنفذها الفصائل التابعة لدمشق.

وأشار البيان إلى وجود تناقض واضح في رواية الحكومة السورية؛ إذ أقرّت الأخيرة رسمياً بإغلاق جميع المعابر مع مناطق شمال وشرق سوريا بموجب بيان صدر في السادس من كانون الثاني الجاري، مما يدحض اتهاماتها الموجهة لـ "قسد".

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن أي محاولة لتهجير المدنيين قسراً تحت تهديد السلاح تُعد "جريمة حرب" مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، مشددة على أن استهداف المدنيين وبث الرعب لدفعهم للنزوح يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وفي السياق الإنساني، وجهت "قسد" نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، بضرورة التدخل لإدانة هذه السياسات التي تهدد بتهجير أكثر من 170 ألف مدني، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

واختتم المركز الإعلامي بيانه بالإشادة بصمود أهالي "دير حافر" وتمسكهم بمنازلهم، مؤكداً أن "حق البقاء في الأرض لا يمكن انتزاعه بالضغوط العسكرية".