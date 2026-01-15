سنتكوم: ضبط شحنات مخدرات تتجاوز قيمتها 330 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات البحرية المشتركة تمكنت من ضبط أكثر من 18 طناً من المواد المخدرة في عدة عمليات نوعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمواد المضبوطة تجاوزت 330 مليون دولار.

وذكرت "سنتكوم" في تقرير نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن هذه النجاحات تحققت بجهود القوات البحرية المشتركة (CMF)، وهو تحالف دولي يضم 47 دولة، يتركز مهامه على مكافحة التهريب البحري وتأمين استقرار الممرات المائية للتجارة العالمية القانونية.

وأوضح البيان أن العمليات التي نُفذت في أواخر عام 2025، أسفرت عن وضع اليد على أكثر من 18 طناً من مادة "الكريستال ميث" ومواد مخدرة أخرى، بقيمة تقديرية بلغت 330 مليون دولار.

وعن أبرز تلك العمليات، أشار التقرير إلى أن البحرية الباكستانية نفذت أكبر عملية ضبط في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث تم الاستيلاء على طنين من "الكريستال" و50 كيلوغراماً من الكوكايين في شمال بحر العرب، بقيمة وصلت إلى 157 مليون دولار. كما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر عملية أخرى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات بلغت قيمتها نحو 130 مليون دولار.

وفي سياق متصل، كشف بيان القيادة المركزية عن دور البحرية الفرنسية، حيث نفذت سفينتان فرنسيتان 9 عمليات في بحر العرب، تم خلالها ضبط أكثر من 16 طناً من الكريستال والحشيش بقيمة 142 مليون دولار.

ولفتت "سنتكوم" إلى أن العمليات الموسعة التي شملت المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان، أدت في حصيلة إجمالية إلى ضبط نحو 30 طناً من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الكريستال والهيروين والكوكايين، مما يمثل ضربة موجعة لشبكات التهريب الدولية.