ضبط 2.5 مليون حبة "كبتاغون" وتفكيك شبكة تهريب دولية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارتا الداخلية في العراق وسوريا، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة وناجحة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وتفكيك شبكة دولية للتهريب.

وذكرت السلطات العراقية في بيان رسمي، أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية السورية، حيث تم استهداف شبكة إجرامية دولية تمارس نشاطها في نقل وتهريب المواد المخدرة بين البلدين.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتورطين داخل الأراضي العراقية، بالتزامن مع اعتقال عضوين آخرين من الشبكة ذاتها في سوريا، كما تم وضع اليد على شحنة كبيرة تضم مليونين و500 ألف حبة من مخدر "الكبتاغون".

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية أن العملية كانت ثمرة عمل استخباراتي مشترك تضمن تبادل المعلومات والمراقبة الدقيقة لتحركات عناصر الشبكة، وصولاً إلى تنفيذ المداهمة بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية.

وشددت الوزارة السورية على أن هذا الإنجاز يمثل تجسيداً لمستوى التنسيق الأمني الإقليمي الرفيع بين البلدين، ويهدف إلى حماية المجتمعين العراقي والسوري من مخاطر آفة المخدرات والحد من نشاطات عصابات التهريب عبر الحدود.