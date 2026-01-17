صرخات ضد الفساد وسوء الخدمات.. تظاهرات حاشدة في بابل تطالب بتنصيب "أمير المعموري" محافظاً

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة بابل، اليوم، خروج تظاهرات جماهيرية واسعة ضمت مئات المواطنين، وشيوخ العشائر، والناشطين، للمطالبة بتغيير الإدارة المحلية واختيار شخصية "نزيهة" لتولي منصب المحافظ، حيث رفع المتظاهرون شعاراً موحداً ينادي بتنصيب النائب "أمير المعموري" محافظاً لبابل.

مطالب بالتغيير الجذري

رفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تحمل صور المعموري، معبرين عن استيائهم الشديد من واقع المحافظة المتردي. وفي تصريح لأحد شيوخ العشائر المشاركين، أكد أن "جماهير بابل بمختلف أطيافها خرجت اليوم لتطالب برجل نزيه، بعد أن عانت المحافظة من الفساد والإهمال منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن القطاعات الخدمية مثل المجاري والمدارس تعيش حالة من الانهيار التام.

الكرة في ملعب مجلس المحافظة

من جانبهم، أشار ناشطون في التظاهرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يخرج فيها أهالي بابل بهذا الزخم، مؤكدين أن "الخيار الآن والكرة في ملعب مجلس محافظة بابل". وشدد المتظاهرون على ضرورة الاستماع لصوت الشارع والابتعاد عن المحاصصة الحزبية، واختيار شخصية أثبتت نزاهتها وقربها من المواطن، في إشارة إلى المعموري.

رسائل سياسية

المشاهد الميدانية أظهرت مشاركة واسعة من كبار السن والشباب، ورجال الدين الذين أكدوا أن مطلبهم "وطني بحت" ويهدف إلى إنقاذ المحافظة من واقعها الحالي. وأوضح أحد المتحدثين في الفيديو أن اختيار المعموري يمثل "استحقاق الشارع"، محذراً من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الشعبي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المحافظة حراكاً سياسياً محموماً لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة، وسط ترقب شعبي لما ستؤول إليه جلسات مجلس المحافظة في الأيام القادمة.