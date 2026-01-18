بلدية أربيل تعلن تنظيم مهرجان رمضاني لتوفير فرص عمل للشباب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، أنه وعلى غرار الأعوام السابقة، وبمناسبة حلول شهر رمضان، يجري الاستعداد لتنظيم مهرجان كبير في مركز المدينة، ليكون بمثابة نافذة لتوفير فرص عمل للشباب.

وبحسب بيان صادر عن بلدية أربيل، فإن الهدف من المهرجان هو إتاحة فرص عمل للشباب من أصحاب المواهب والمهارات، لتمكينهم من عرض منتجاتهم أو تقديم المأكولات الكوردية والأعمال اليدوية.

ولهذا الغرض، خصصت بلدية أربيل (40) كشكاً، سيتم تأجيرها عبر مزاد علني، وتستمر مدة العمل في هذه الأكشاك لمدة شهر واحد، ابتداءً من شهر رمضان وحتى ما بعد العيد.

وحددت بلدية أربيل موعد إجراء المزاد العلني يوم الأحد الموافق 15 شباط 2026، ويحق لجميع المواطنين المشاركة فيه.

ودعت البلدية الراغبين في المشاركة، وللحصول على المزيد من المعلومات واستكمال الإجراءات، إلى مراجعة قسم المزاد العلني في ديوان رئاسة بلدية أربيل.