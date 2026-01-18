وصول مظلوم عبدي إلى دمشق تمهيداً للقاء أحمد الشرع وتوم باراك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الأحد، العاصمة دمشق، تمهيداً للمشاركة في اجتماعٍ مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.

وكان الشرع وجّه دعوة إلى عبدي، للمشاركة في اجتماع مرتقب مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك.

ومن المقرّر، أن يركّز الاجتماع على بحث سبل ضبط التوترات العسكرية، وضمان عدم توسّع نطاق الأعمال العسكرية إلى شمال شرقي سوريا، في ظل التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وكان باراك قد أكد يوم الجمعة أن بلاده لا تزال على اتصال وثيق بجميع الأطراف في سوريا، وتعمل على مدار الساعة لتهدئة الأوضاع، ومنع التصعيد، والعودة إلى محادثات التكامل بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية".

يأتي ذلك، بعد يومٍ من لقاءٍ عُقِد في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، برعاية الرئيس مسعود بارزاني وحضور قائد قسد مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي توم باراك.