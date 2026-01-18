بيان من الرئيس بارزاني حول آخر التطورات ومستجدات الأحداث الأخيرة في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن أمله في أن تتوقف أعمال القتال والتوترات والتصعيد الدائر حالياً بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن.

معرباً في بيانٍ له، اليوم الأحد، عن أمله في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاقيات التي أُبرمت سابقاً لمعالجة النزاعات وتحقيق الاستقرار بين الأطراف السورية.

وأشار الرئيس بارزاني في نص البيان، بالمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بخصوص الكورد في سوريا، واصفاً إياه بـ "الخطوة الإيجابية".

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يخص آخر التطورات ومستجدات الأحداث الأخيرة في سوريا، عقدنا يوم أمس وفي إطار الجهود الرامية لمعالجة الأزمة، اجتماعاً مشتركاً مهماً مع المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون سوريا، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

نحن نأمل أن تتوقف أعمال القتال والتوترات والتصعيد الدائر حالياً بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وأن تعود جميع الأطراف إلى الاتفاقيات التي أُبرمت سابقاً لمعالجة النزاعات وتحقيق الاستقرار بين الأطراف السورية.

كما نعدّ المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشأن حقوق الكورد خطوةً إيجابية للمضي في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يشكل أرضيةً يتم تعزيزها وإثراؤها بموافقة الأطراف المعنية، لكي تُبنى عليها ركائز ضمان حقوق الشعب الكوردي على أسس قانونية ودستورية.

مسعود بارزاني

18 كانون الثاني 2026