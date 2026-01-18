وزارة الزراعة في إقليم كوردستان تعلن إجراءات جديدة لتنظيم خطة زراعة القمح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، عن جملة من الإجراءات ضمن الاستعدادات الخاصة بتنظيم خطة الزراعة الشتوية، وتحديداً لمحصول حبوب القمح للموسم الزراعي 2025-2026.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: بهدف معالجة مشكلات النقل وضمان استلام المستحقات المالية للمزارعين عبر النظام المصرفي، يتوجب على كل مزارع مستثمر في محصول القمح الالتزام بعملية البايومتري (UPN) الخاصة بمزارعي الإقليم، وإتمام إجراءات فتح الحساب البنكي". وكخطوة للتسهيل وإعطاء الفرصة للمزارعين، تقرر تمديد عملية التسجيل حتى تاريخ 1 آذار 2026.

وأشارت الوزارة إلى هذه الإجراءات "تنفذ من خلال المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، بالتنسيق مع المديريات العامة للزراعة في المحافظات والإدارات المستقلة والدوائر الزراعية، وذلك لغرض تسجيل وجمع البيانات الخاصة باستمارات (تسجيل أسماء المزارعين) و(فتح الحساب المصرفي) على مستوى إقليم كوردستان.