الفنان التشكيلي والخطاط يحيى الأربيلي يمنح لقب سفير السلام في مصر

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- مُنح الفنان التشكيلي والخطاط، يحيى الأربيلي، جائزة لقب "سفير السلام" من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجانات والمناسبات الثقافية في دولة مصر، ويقول: "أركز في أعمالي بشكل أكبر على جوانب السلام والمحبة والتعايش، ولهذا رغبوا في منحي هذا اللقب".

صرح الفنان التشكيلي والخطاط يحيى الأربيلي، اليوم الأحد، 18 كانون الثاني 2026، لـ "كوردستان 24" بخصوص حصوله على لقب سفير السلام في مصر قائلاً: إن هذا اللقب مُنح لي بسبب مشاركاتي المتعددة في المعارض الدولية وخاصة تلك التي أقيمت في دولة مصر، حيث يولون أهمية كبيرة للجانب الثقافي والفني، كما أن اللجنة التحضيرية للمهرجانات والمناسبات الثقافية، وبعد اطلاعهم على نشاطاتي في المجالين الثقافي والفني ومعرفتهم بأنني أولي أهمية كبرى لجانب السلام والمحبة والتعايش في أعمالي، رغبوا في منحي هذا اللقب.

وأضاف يحيى الأربيلي: أنا أشارك في الأنشطة الفنية والثقافية في دولة مصر منذ 10 سنوات، وقد اتصلوا بي عدة مرات للتواجد في مهرجاناتهم ومناسباتهم، وقد شاركت في أغلب المناسبات والمهرجانات في دولة مصر بعدة أنشطة في المجالين الثقافي والفني، وفي جميع نشاطاتي كنت أوصل رسالة السلام والتعايش.

ويعتبر الفنان التشكيلي والخطاط يحيى الأربيلي هذا اللقب استحقاقاً له ويقول: أرى أن هذا اللقب من حقي، لأنني أتحدث في أعمالي عن السلام، وأتحدث عن المحبة بين البشر بشكل عام، وكذلك كوني ناشطاً في مجال السلام نأمل من خلال هذا الطريق الابتعاد عن الحروب والمآسي التي تحدث الآن في الدول، وعن الحقد والكراهية الموجودة في القلوب، وأن نزرع السلام بدلاً منها لنقدم ثماراً جميلة جداً لمن حولنا ونكون أشخاصاً نافعين لخدمة شعبنا وأمتنا ومدينتنا.

يحيى الأربيلي، فنان تشكيلي وخطاط من مواليد مدينة أربيل، حاصل على شهادة الدبلوم في المحاسبة والبكالوريوس في القانون، عمل في مهنة المحاماة عام 2010 وهو الآن مساعد قضائي تابع لوزارة العدل.

بدأ العمل في فن الخط عام 1993، وفي عام 1994 كان أحد مؤسسي جمعية الخطاطين الكوردستانيين، شارك بلوحة فضية في أحد المعارض في واشنطن بأمريكا، كما شارك في العديد من المعارض والمسابقات العالمية في دول مثل إيطاليا، ماليزيا، الهند، تركيا، الأردن، مصر، قطر، الجزائر، لبنان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.