تحذير أمني من مديرية أسايش أربيل عقب سقوط مسيرات وصواريخ

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأربعاء، تنويهاً عاجلاً دعت فيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في حال سقوط طائرات مسيّرة أو صواريخ ضمن النطاق السكاني.

وشددت المديرية في بيان رسمي على أهمية الابتعاد التام عن مواقع سقوط الحطام، مؤكدة على ضرورة عدم التجمهر في أماكن الحوادث أو محاولة لمس بقايا الصواريخ والمسيّرات، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح وتجنباً لأي مخاطر تقنية أو انفجارية قد تهدد حياة المدنيين.

كما طالبت المديرية المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث من هذا النوع عبر التواصل مع الخطوط الساخنة التابعة لها، لضمان استجابة الفرق المختصة وتأمين الموقع بشكل سريع.

أرقام التواصل والطوارئ:

الخط الساخن: 066106

رقم الموبايل: 07502522728