طقس العراق.. أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة منهما، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وبضع درجات في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق كالتالي: دهوك (-2 – 5)، أربيل (-2 – 5)، السليمانية (-1 – 5)، نينوى (0 – 9)، كركوك (2 – 8)، صلاح الدين (4 – 9)، ديالى (3 – 10)، بغداد (5 – 10)، الأنبار (2 – 10)، كربلاء المقدسة (7 – 11)، بابل (8 – 12)، واسط (6 – 10)، الديوانية (7 – 11)، النجف الأشرف (8 – 12)، ميسان (8 – 12)، ذي قار (7 – 13)، المثنى (7 – 11)، والبصرة (8 – 17)".

وأضاف، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً مع تساقط أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية ويصحبها تساقط للثلوج في المنطقة الشمالية، كما يكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والثلج (2-4)".

وبين، أن " يوم الجمعة القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية وتساقط للثلوج على المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والثلج (2-4) كم".