بالتنسيق مع إقليم كوردستان.. العراق يعيد 173 مهاجراً من ليبيا عبر طائرات عسكرية

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، أن الحكومة العراقية أتمت كافة استعداداتها لإعادة 173 مهاجراً عراقياً ممن دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وذلك بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

وأوضح الصحاف أن عملية العودة ستنفذ يومي 21 و22 من كانون الثاني الجاري، حيث خصصت الحكومة العراقية طائرتين من طراز (C130) لنقل المهاجرين.

وبيّن القائم بالأعمال أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأوامر الحكومة العراقية في إطار دعم "العودة الطوعية" للمواطنين، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين وقعوا ضحايا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر".

وفيما يخص الإجراءات اللوجستية، أكد الصحاف أن "السفارة العراقية في طرابلس أنجزت جميع الركائز القانونية اللازمة، كما قدمت الدعم الإنساني من غذاء ودواء ومستلزمات أساسية للمهاجرين خلال فترة تواجدهم في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا".

وأشار الصحاف إلى أن "هذه العملية تجري بمتابعة حثيثة من وزارة الخارجية الاتحادية وبالتنسيق المباشر مع دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، مؤكداً مرافقة فريق طبي متخصص للمهاجرين خلال رحلة العودة لضمان سلامتهم الصحية".