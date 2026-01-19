منسق التوصيات الدولية ونائب القنصل العام لهنغاريا يؤكدان أهمية التنسيق الدولي لدعم النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، اليوم الاثنين، التاسع عشر من شهر كانون الثاني-يناير الجاري، نائب القنصل العام لهنغاريا في أربيل، دومينيكا كوفاتش.

جرى خلال اللقاء بحث أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، والتحديات المرتبطة بنقص الدعم المالي وتأثيره على الخدمات الأساسية في المخيمات، مع التأكيد على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية.

كما ناقش الجانبان حقوق المكونات، وحقوق المرأة والطفل، وحرية التعبير وحقوق الصحفيين، إضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التشريع والأمن السيبراني وحماية حقوق المكونات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.