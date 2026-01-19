سيناتور أميركي: تجاهل التحذيرات الأميركية يهدد العلاقات بين واشنطن ودمشق

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من تداعيات استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الحكومة السورية باتجاه مدينة الرقة، مؤكداً أن دمشق لا تصغي إلى التحذيرات الأميركية.

وقال غراهام في تصريح له إن قوات الحكومة السورية تواصل هجماتها باتجاه الرقة، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات سيقابل بفرض عقوبات قاسية على سوريا.

وأضاف أن مواصلة الهجمات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين واشنطن ودمشق، محمّلاً الحكومة السورية مسؤولية أي تصعيد قد يطرأ على مستوى العلاقات بين البلدين.