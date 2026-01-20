وزير الداخلية: حدودنا العراقية مؤمنة بالكامل وأي تقرب منها سيواجه بفتح النار

منذ ساعة

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل، فيما أشار إلى أن أي تقرب من الحدود سيواجه بفتح النار.

وقال الشمري في تصريحات صحفية، "نترقب ونتابع يومياً ما يجري في سوريا وتوقعنا هذه الأحداث قبل 3 سنوات، وأجرينا تحصينات على الحدود الدولية وبالخصوص مع سوريا، كما أجرينا حفر خندق شقي بمساحة 620 كم على طول الحدود".

وأضاف، "لدينا كاميرات حرارية تعمل ليلاً ونهاراً في النقاط الحدودية"، مؤكدا أن "أي تقرب من الحدود العراقية سيواجه بفتح النار".

وتابع، أن "قطعاتُنا على الحدود كافية وجميعُها مسلحة بالعدّة والعدد"، مبينا "لدينا قطعات احتياط جاهزة للتدخل لأي أمر طارئ".

وأشار إلى أن "جميع الجهود الأمنية على الحدود العراقية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية"، مؤكدا أن "حدودنا العراقية مؤمنة بالكامل ولسنا قلقين".