بربطة عنق وألوان محددة.. تعليمات "مظهر" جديدة تثير الجدل بين البرلمان العراقي والأوساط الصحفية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي ضوابط جديدة تنظم دخول الطواقم الإعلامية إلى مبنى البرلمان، تضمنت إلزام الصحفيين بارتداء الزي الرسمي الكامل، بما في ذلك "ربطة العنق" وبألوان محددة، كشرط أساسي لتغطية الجلسات وأعمال اللجان النيابية.

من جانبه، انتقد مرصد "إيكو عراق" في بيان له هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان ركزت في أولى اجتماعاتها على "آلية عمل الصحفيين وشكليات لباسهم" بدلاً من الملفات التشريعية والاقتصادية الملحّة. وأوضح المرصد أن التعليمات شملت بشكل مفاجئ المصورين والفنيين الذين لا يظهرون أمام الكاميرا، مؤكداً تسجيل حالات منع فعلي لصحفيين من دخول المبنى بسبب "عدم تنسيق ألوان الملابس".

واعتبر المرصد أن انشغال البرلمان بتنظيم ملابس الإعلاميين يتناقض مع حجم الأزمات التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها العجز المالي الذي تجاوز 24 تريليون دينار، وأزمة تأخير الرواتب، فضلاً عن القوانين المعطلة التي تمس حياة المواطنين كقانون "سلم الرواتب" وقوانين الاستثمار.