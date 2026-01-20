إلهام أحمد تحمّل واشنطن مسؤولية قانونية وأخلاقية عن أمن سجن داعش

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذرت مسؤولة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، من تداعيات أمنية خطيرة جراء استهداف سجن يضم آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة، موجهة في الوقت ذاته رسالة مباشرة وصريحة إلى القوات الأمريكية بضرورة التدخل وحماية حلفائها على الأرض.



وقالت أحمد في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة (X): إن سجن (الأقتان) في مدينة الرقة تعرض لقصف مكثف"، مشيرة إلى أن هذا المركز يحتجز نحو 2000 من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي في حال وقوع أي خرق أمني.

وشددت المسؤولة في الإدارة الذاتية على المسؤولية القانونية والأخلاقية لواشنطن، قائلة: "إن القوات العسكرية الأمريكية مسؤولة بشكل مباشر عن أمن وسلامة المجموعات التي تتولى مهمة حراسة وحماية السجن".

واصفة استهداف هذه القوات بالخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه.



في سياق متصل، طالبت أحمد الإدارة الأمريكية بعدم التخلي عن حلفائها الذين خاضوا معها معارك شرسة ضد الإرهاب.

وقالت: ندعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها تجاه أولئك الذين وقفوا إلى جانبها في الحرب الدولية ضد داعش، كما نطالبها بصفتها طرفاً ضامناً بالقيام بدورها في متابعة وتنفيذ عملية وقف إطلاق النار ومنع الانتهاكات المستمرة".