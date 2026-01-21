انفجاران يهزان مدينة قامشلو جراء هجوم بطائرات مسيرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعرضت مدينة قامشلو التابعة لمحافظة الحسكة، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم بطائرات مسيرة أسفر عن وقوع انفجارين قويين هزا أرجاء المدينة في غضون 10 دقائق فقط، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في سماء المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم الأول استهدف محطة القطار القديمة، وتحديداً موقعاً تابعاً لـ "قوات العمليات"، فيما استهدف الهجوم الثاني مقراً لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بالقرب من "دوار عفرين".

من جانبه، صرح مسؤول أمني بأن الطائرات المسيرة – التي يُعتقد أنها تركية – استهدفت مواقع كانت قد أُخليت في وقت سابق من قبل القوات الأمنية، مؤكداً أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وعقب الهجمات، أعلنت القوات الأمنية في قامشلو حالة الاستنفار القصوى، حيث شهدت محيط مواقع الانفجارات تحركات أمنية مكثفة للسيطرة على الأوضاع ومنع أي تداعيات إضافية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً ميدانياً ملحوظاً، خاصة بعد المواجهات الأخيرة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

يُذكر أن وزارة الدفاع السورية كانت قد أعلنت عن بدء سريان هدنة لمدة أربعة أيام اعتباراً من مساء أمس الثلاثاء، تهدف إلى تهدئة الأوضاع وفتح باب الحوار حول الملفات الإدارية والأمنية في الحسكة، بالإضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بمخيمات وسجون عناصر تنظيم "داعش" وعائلاتهم.