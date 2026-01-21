البرلمان العراقي يستدعي وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة أمن الحدود مع سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الأربعاء، عن عزم المجلس استدعاء وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى القادة الأمنيين، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة التطورات الأمنية على الحدود العراقية السورية.

وذكر الدليمي في بيان رسمي، أن مجلس النواب سيعقد جلسة "مغلقة" في بداية الأسبوع القادم، يستضيف خلالها وزيري الدفاع والداخلية وكبار القادة العسكريين والأمنيين، بهدف التقييم المباشر لمستوى الجاهزية الأمنية ومواجهة التحديات المحتملة في المناطق الحدودية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل الأنباء الواردة عن فرار عدد من سجناء تنظيم "داعش" من سجون قريبة من الحدود داخل الأراضي السورية، مما يتطلب بحث تعزيز الإجراءات التحصينية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وأكد الدليمي دعم البرلمان الكامل لكافة الخطط والإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة والمؤسسات المعنية، مشدداً على أهمية تقوية الجبهة الداخلية وحماية السيادة العراقية، ومنع أي خروقات قد تهدد أمن المواطنين أو استقرار البلاد.

وفي ختام بيانه، دعا نائب رئيس البرلمان جميع القوى الوطنية والسياسية إلى توحيد مواقفها وتقديم المصالح العليا للدولة، وتضافر الجهود لإحباط أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والوحدة الوطنية في العراق.