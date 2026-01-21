طقس العراق.. أمطار مستمرة وارتفاع قليل في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 21 كانون الثاني 2026، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 6، دهوك وأربيل 8، نينوى والأنبار 9، صلاح الدين 11، كركوك 12، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 13، النجف الأشرف وبابل والمثنى 14، واسط والديوانية وميسان وذي قار15، البصرة 16".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم وتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وبين، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الجنوبية، مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".