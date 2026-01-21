السوداني يصل الى قاعدة عين الاسد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الى قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار بعد أيام على تسلّمها من التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له اليوم الاربعاء 21 كانون الثاني 2026، أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل الى قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، في مستهل جولة ميدانية للوقوف على جهوزية قطعاتنا المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري".

واطلع رئيس الوزراء، على "مستويات التأهب والحركة الميدانية للتشكيلات والصنوف المنتشرة، كما شهد إقلاع سرب من أربع طائرات مقاتلة نوع F-16، ضمن تمرين تعبوي للاستطلاع والمراقبة وتنفيذ مهام الدوريات والاستجابة".

وكانت قواتنا المسلحة قد تسلّمت القاعدة كاملة قبل أيام من قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، بموجب الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 وأتمت الانتشار والتموضع في قاطع الواجبات والعمليات، وفق الخطط المرسومة.