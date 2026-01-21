فؤاد حسين يشدد على ضرورة تأمين سجون "داعش" في سوريا ويحذر من تداعيات هروب المعتقلين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة المحكمة على السجون التي تضم عناصر تنظيم "داعش" في سوريا، محذراً من أن أي عمليات اقتحام لهذه السجون أو هروب السجناء تشكل تهديداً جدياً وخطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوشوا هاريس. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، فقد ركز الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار البيان إلى أن الطرفين شددا على أهمية دعم الاستقرار السياسي ومساعي تشكيل حكومة فاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود الإصلاح والتنمية.

وعلى صعيد الملفات الإقليمية، تصدرت الأوضاع في سوريا طاولة النقاش، حيث أعرب فؤاد حسين عن قلقه بشأن ملف السجون التي تحتجز عناصر التنظيم الإرهابي منذ سنوات تحت حماية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأوضح الوزير للمسؤول الأمريكي أن الأنباء المتعلقة باقتحام السجون من قبل فصائل مسلحة في سوريا، وهروب عدد من معتقلي "داعش"، تعد "مؤشرات سلبية وخطيرة"، مؤكداً أن هذه التطورات تضع أمن المنطقة بأسرها في خطر، مما يستدعي تنسيقاً دولياً لمنع تفاقم الأوضاع.