موجة ثلوج جديدة في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مؤكدة اجتياح موجة جديدة من تساقط الثلوج لمختلف مناطق الإقليم.

أفادت المديرية بأن الأجواء ستكون اليوم صحوة بوجه عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال الليل، وسط توقعات بتشكل الصقيع وحدوث حالات انجماد. وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين 1 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم:

أربيل: 7 درجات مئوية

بيرمام: 3 درجات مئوية

سوران: درجتان مئويتان

حاجي أوميران: 6 درجات تحت الصفر

السليمانية: 4 درجات مئوية

جمجمال: 4 درجات مئوية

دهوك: 4 درجات مئوية

زاخو: 5 درجات مئوية

حلبجة: 4 درجات مئوية

إدارة كرميان: 7 درجات مئوية

أما بالنسبة لطقس يوم غدٍ، فمن المتوقع أن تبدأ الأجواء صحوة مع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، لتتحول تدريجياً في المساء إلى غائمة جزئياً ثم غائمة كلياً خلال الليل.

وأكدت الأنواء الجوية أن موجة من تساقط الثلوج ستبدأ ليلاً، تنطلق شرارتها من المناطق الشمالية وجنوب غرب الإقليم، لتمتد لاحقاً وتشمل كافة مناطق إقليم كوردستان، مع تسجيل ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأربعاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الخميس:

أربيل: 9 درجات مئوية

بيرمام: 5 درجات مئوية

سوران: 4 درجات مئوية

حاجي أوميران: 3 درجات تحت الصفر

السليمانية: 6 درجات مئوية

جمجمال: 7 درجات مئوية

دهوك: 6 درجات مئوية

زاخو: 7 درجات مئوية

حلبجة: 6 درجات مئوية

إدارة كرميان: 10 درجات مئوية