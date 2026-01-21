إيطاليا تستورد 40% من نفط إقليم كوردستان وتعتزم توطين صناعاتها فيه

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دخلت العلاقات التجارية والصناعية بين إقليم كوردستان وإيطاليا مرحلة استراتيجية جديدة، تزامنًا مع زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى روما ولقاءاته مع قداسة البابا وكبار المسؤولين الإيطاليين. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن إيطاليا باتت شريكاً تجارياً رئيسياً لكوردستان، لا سيما في قطاعات الطب، الزراعة، والطاقة.

وكشف نوزاد شيخ كامل، المدير العام للتجارة والصناعة في إقليم كوردستان، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن عام 2025 مثل "نقطة تحول" في التبادل التجاري. وأوضح أنه تم منح 90 رخصة استيراد للبضائع الإيطالية عبر وزارة التجارة وحدها، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 73 مليون دولار.

وتتنوع السلع المستوردة لتشمل الأجهزة الطبية المتطورة، المعدات الكهربائية، الأسمدة الكيماوية، بذور الأزهار، بالإضافة إلى قطع غيار ومستلزمات السيارات، وهي السلع الأكثر طلباً في أسواق إقليم كوردستان من المصدر الإيطالي.

لا تقتصر العلاقة على التصدير فحسب، بل تُعد إيطاليا مشترياً رئيسياً لنفط كوردستان. ووفقاً للمواقع المتخصصة في نقل الطاقة، فإن ما بين 30% إلى 40% من إجمالي صادرات نفط إقليم كوردستان تذهب إلى إيطاليا، مما حول العلاقة من تجارة اعتيادية إلى شراكة استراتيجية راسخة.

وتأتي زيارة الرئيس بارزاني الحالية إلى إيطاليا والفاتيكان لتعزز هذا المسار الاقتصادي بضمانات سياسية قوية. فإلى جانب رغبة الإقليم في حشد الدعم لكورد سوريا وترسيخ التعايش الديني، فإن تعريف إقليم كوردستان كمركز آمن للاستقرار والتعايش لدى الفاتيكان، يمنح المستثمرين الإيطاليين والعالميين ثقة أكبر لتوسيع أعمالهم في قطاعي التجارة والصناعة داخل كوردستان.

وفي إطار هذا التقارب، عُقد في العاصمة الإيطالية روما، بتاريخ 11 شباط 2025، "منتدى اقتصاد كوردستان - إيطاليا" بإشراف سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وبحضور وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري.

وشهد المنتدى لقاءات رفيعة المستوى مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، غيلبرتو بيكيتو فراتين، ونائب وزير الزراعة، وتمخضت الاجتماعات عن توقيع اتفاقية مشتركة لإعادة إعمار وتطوير المواقع السياحية في إقليم كوردستان.

وتعمل حكومة إقليم كوردستان حالياً على جذب المصانع الإيطالية لفتح خطوط إنتاج داخل المناطق الصناعية في الإقليم، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات الغذائية وإنتاج زيت الزيتون، بهدف الاستفادة من الخبرات الإيطالية العريقة في هذه المجالات وتحويل كوردستان إلى مركز صناعي يعتمد على التكنولوجيا الأوروبية.