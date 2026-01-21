السوداني يصل الى الحدود العراقية السورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الى الحدود العراقية السورية بمنطقة القائم في مستهل جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات القوات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي بمحافظتي الأنبار ونينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له اليوم الاربعاء 21 كانون الثاني 2026، أن "القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى الحدود العراقية السورية في منطقة القائم، وذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات قواتنا المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري في محافظتي الأنبار ونينوى".

وتابع، أن "القائد العام ترأس اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة الفرقة السابعة الماسكة للشريط الحدودي في القائم، بحضور وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة وقائدي القوتين البرية والجوية، وقائد قوات الحدود، ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة الميدانيين".

واستمع القائد العام بحسب البيان، الى "إيجاز وشروحات تفصيلية قدمها كل من وزير الداخلية وقائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية، تضمنت الإجراءات لتأمين الحدود العراقية السورية، والتحديات القائمة، والجهوزية العالية والقدرات العسكرية للقوات، بما يمكنها من التصدي لأي مخاطر أو تهديدات أمنية".

وشدد على أهمية "مواصلة الجهود لمختلف القطعات العسكرية والأمنية"، مشيراً إلى "الثقة العالية بصنوف القوات المسلحة والأمنية لما حققته من انتصارات كبيرة ومنجزات أمنية أسهمت في دعم الاستقرار في جميع أنحاء العراق".