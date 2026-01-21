الأرصاد الجوية: موجة ثلوج "قطبية" تضرب إقليم كوردستان وتشمل مراكز المدن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، عن وصول موجة ثلوج قوية ستبدأ باجتياح مناطق الإقليم اعتباراً من ليلة الخميس، مؤكدة أن التوقعات تشير إلى وصول هذه الموجة لمراكز المحافظات أيضاً.

وبحسب تقرير المديرية، فإن المنطقة ستتأثر ليلة الخميس على الجمعة بكتلة هوائية قطبية باردة، ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة، مما يجعل بداية هذه الموجة متمثلة بتساقط الثلوج في معظم المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن يوم الجمعة، الموافق 23 كانون الثاني 2026، سيشهد تساقطاً للثلوج في أغلب الأوقات في عدة مناطق، بينما ستشهد مناطق أخرى هطول "نميم" من الأمطار. وتوقعت المديرية أن يمتد تساقط الثلوج ليشمل مراكز المحافظات بنسب متفاوتة.

وفيما يخص مناطق "كرميان" وسهل أربيل، بينت المديرية أن حدود إدارة كرميان وأجزاء من المناطق الجنوبية لمحافظة أربيل ستشهد هطول أمطار متقطعة متوسطة الشدة، مع احتمالية اختلاط الأمطار بالثلوج في بعض الأوقات.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه الموجة القطبية حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة وفجر يوم السبت، على أن تنحسر تدريجياً وتنهي تأثيرها خلال نهار السبت.