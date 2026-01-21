أربيل تعلن إطلاق أكبر حملة إغاثية لدعم الكورد في غرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، عن انطلاق أكبر حملة إنسانية لجمع التبرعات والمساعدات الإغاثية للأشقاء في غرب كوردستان (روجافا)، وذلك استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها سكان المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص ترأسه خوشناو للإشراف على التحضيرات النهائية لإطلاق الحملة. وذكر بيان صادر عن المحافظة أن الاجتماع ركز على آليات التنظيم لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من "الإخوة والأخوات المنكوبين" في غرب كوردستان، وسط آمال كبيرة بأن يبادر أهالي أربيل، المعروفون بكرمهم ومواقفهم الإنسانية، إلى دعم هذه المبادرة.

ووجه محافظ أربيل كافة الجهات المعنية بالبدء الفوري في التجهيزات، مشيراً إلى أنه سيتم نصب خيام مخصصة لاستقبال التبرعات في "متنزه شاندر" ابتداءً من يوم غدٍ الخميس. وأوضح البيان أن الحملة تستقبل مساهمات المواطنين والشركات ورجال الخير، والتي تشمل المساعدات المالية، والمواد الغذائية، والمستلزمات المنزلية مثل (المدافئ والبطانيات)، بالإضافة إلى ملابس الأطفال.

وفي تصريح له، أكد أوميد خوشناو أن هذه المبادرة هي "حملة أهالي أربيل" بامتياز، مشدداً على طابعها الإنساني الصرف بعيداً عن أي صراعات أو انتماءات سياسية. وقال: "هذا العمل ينطلق من شعورنا بالمسؤولية القومية والوطنية تجاه أشقائنا، وهو واجب تمليه علينا أواصر الأخوة والإنسانية".

واختتم المحافظ حديثه بدعوة أبناء مدينة أربيل للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة، مؤكداً أن تكاتف الجميع في هذا الوقت سيسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة في غرب كوردستان، وتعزيز قيم التكافل التي طالما تميزت بها عاصمة إقليم كوردستان.