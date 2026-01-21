رئيس الحكومة يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني في دافوس التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ضمن لقاءاته الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والأمنية في دافوس، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني (يناير) 2026، اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع الأمني في العراق والمنطقة. وأكدالجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين إقليم كوردستان وبريطانيا، وكذلك تكاتف الجهود لمواجهة الإرهاب والتصدي للتهديدات والمخاطر التي يمثلها إرهابيو داعش.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على ضرورة إنهاء كافة أشكال الاشتباكات والمواجهات العسكرية في سوريا، ووجوب معالجة القضايا العالقة عبر السبل السلمية والتفاهم المشترك صوناً للأمن والاستقرار وبما يضمن احترام حقوق المكونات كافة.